Специалисты приступили к реализации проекта по строительству Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга, который свяжет между собой два моста — через Волгу и Ахтубу. Новая трасса выведет транзитный поток за пределы населённых пунктов Среднеахтубинского района, а также повысит безопасность и снизить нагрузку на окружающую среду.

Как сообщает областная администрация, строительство будет вестись в несколько этапов. На первом этапе будет возведен участок в 4,5 км. Все необходимые для начала строительства документы получены. Также строителям необходимо будет возвести два мостовых перехода через ерики Осинки и Гнилой, а также обустроить транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну.