По решению оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас» отменен.

По данным комитета культуры Волгоградской области, решение было принято по рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о реализации мер по улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства от 27 июля 2021 г. № 18-37-21.

В прошлом году фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции также не проводился.

Организаторы фестиваля надеются, в будущем смогут проводить это крупное региональное мероприятие, на которое съезжаются десятки самодеятельных творческих коллективов из разных районов Волгоградской области.