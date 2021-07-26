Глава региона поставил дополнительные задачи по защите жителей от новой коронавирусной инфекции, которые были озвучены на оперативном совещании. В регионе готовятся к возможным осложнениям ситуации.

На данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, остаётся контролируемой, но напряжённой. Растёт уровень заболеваемости, скорость распространения новых более опасных штаммов и, соответственно, тяжёлых случаев течения болезни. В общем числе заболевших продолжает увеличиваться доля работающего населения и молодёжи. При этом доля вакцинированных жителей среди заболевших — менее 1%. В лечебных учреждениях развернуто порядка 5 тысяч инфекционных коек, обеспечивается плановый резерв мощности на уровне 15%.

В целях дальнейшей защиты жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции губернатор поручил оперативному штабу совместно с Главным Государственным санитарным врачом Волгоградской области и профильными органами исполнительной власти:

— сохранять высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения и региональных систем жизнеобеспечения к работе в условиях возможного осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации;

— в связи с ростом числа заболевших подготовить к развёртыванию еще 1000 дополнительных инфекционных коек с доведением их общего числа до 6000;

— сохранять неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и плазмы крови на уровне, установленном Минздравом России;

— проработать и представить предложения по расширению перечня профилактических мер, действующих на территории Волгоградской области с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции;

— в целях сохранения деятельности предприятий и организаций реального сектора экономики и социальной сферы усилить контроль за выполнением действующих профилактических и ограничительных мер (масочный режим, температурный контроль и санитарная обработка рук для людей в объектах торговли, на транспорте, других объектах сферы услуг, в общественных местах, местах массового пребывания людей, регулярная дезинфекция таких мест и объектов);

— провести дополнительную разъяснительную работу с собственниками и руководством предприятий и организаций реального сектора экономики и социальной сферы по неукоснительному соблюдению принятых мер, с предупреждением о возможности ограничения деятельности предприятий и организаций в случае невыполнения решений главного санитарного врача и оперативного штаба;

— обеспечить реализацию задачи по созданию устойчивого коллективного иммунитета на территории Волгоградской области в установленные Минздравом России сроки;

— продолжить информирование жителей и гостей Волгоградской области о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, об опасностях новых штаммов коронавирусной инфекции, о необходимости вакцинации как основного средства защиты от коронавирусной инфекции, о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, о размещении и графиках работы стационарных прививочных пунктов и выездных прививочных бригад. При необходимости скорректировать графики работы для повышения удобства жителей Волгоградской области.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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