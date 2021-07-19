В ближайшие дни в регионе устанавливается очень жаркая погода. По данным Гидрометеоцентра на текущую неделю получено штормовое предупреждение о наступлении опасного метеорологического явления в связи с повышением температуры атмосферного воздуха до экстремально высоких значений. В связи с этим губернатор провел оперативное совещание, где поставил задачи по усилению противопожарной безопасности в муниципальных образованиях региона, по обеспечению бесперебойной работы энергосистем и сохранности автодорог в период экстремально высоких температур.

Так, в целях предотвращения роста числа пожаров и возгораний губернатор Андрей Бочаров поручил всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России, территориальными подразделениями профильных федеральных ведомств:

— усилить межведомственную рейдовую работу, контроль за проведением профилактических мероприятий и обеспечением пожарной безопасности на всей территории Волгоградской области. В т.ч. за соблюдением запрета на разведение открытого огня на придомовых, приусадебных территориях и в лесных массивах;

— в случае необходимости — незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;

— активизировать работу административных комиссий, в том числе профилактическую работу на придомовых, приусадебных территориях с целью своевременного удаления пожароопасных предметов, уборки бытового мусора и сухой растительности;

— осуществлять строго в соответствии с графиком патрулирование лесного фонда на территории Волгоградской области в соответствии с классами пожарной опасности;

— продолжить плановую работу по развитию и материально-техническому обеспечению областной противопожарной службы, в т.ч. в течение ближайшего месяца открыть новые подразделения службы в поселке Торгун Старополтавского района и в хуторе Галушкинский Новоаннинского района.

— обеспечить регулярную опашку и очистку территорий населённых пунктов, земель сельхозназначения, обочин автомобильных дорог от сухой травы, камыша и горючих отходов.

В летний период жители более активно используют системы охлаждения воздуха и холодильное оборудование. В связи с повышением нагрузки на электросети глава региона поставил задачи:

— во взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями усилить технический контроль за состоянием сетевого хозяйства, оборудования с целью его безаварийной работы и обеспечения противопожарной безопасности:

— с привлечением управляющих компаний усилить разъяснительную и профилактическую работу с жителями в целях безусловного соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием;

— дополнительно обращать внимание жителей Волгоградской области на строгое соблюдение правил использования бытового газового оборудования.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог:

— принять дополнительные меры по ограничению и контролю движения большегрузных транспортных средств по автодорогам регионального и местного значения в самое жаркое — дневное — время. Проинформировать Минтранс России, ассоциации автоперевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, профильные органы соседних субъектов РФ о временных ограничениях и режимах проезда по территории Волгоградской области;

— совместно с Управлением автодороги «Москва — Волгоград» организовать площадки для отстоя тяжеловесных транспортных средств на время действия ограничения движения по автодорогам, обеспечив на их территории необходимые санитарно-эпидемиологические условия для водителей;

— обеспечить в дневное время пролив водой улично-дорожной сети муниципальных образований, имеющей большую транспортную нагрузку.

Напомним, Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти сложные задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктурных и природных объектов. На территории региона продолжает действовать особый пожароопасный режим, разворачиваются согласно ранее намеченному плану новые пожарные депо, укрепляется материально-техническая база действующих подразделений. Только в июле в регионе открыли два опорных поста в Урюпинском и Быковском районах. Ещё семь пожарных депо приступят к работе до конца текущего года.