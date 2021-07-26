До 2030 года в регионе будет проведен ряд мероприятий, направленных на восстановление водных объектов Донского бассейна, инициированные волгоградским регионом, включены в «дорожную карту», утверждённую Правительством РФ.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в комплексную федеральную программу включены мероприятия по расчистке русел 16 рек Донского бассейна протяженностью 228 км, расположенных на территории Волгоградской области, выпуск в водоёмы так называемых рыб мелиораторов (белого толстолобика, сазана, вырезуба), а также строительство и реконструкция очистных сооружений в Михайловке, Суровикино, Петров Вале.

«Реализация «дорожной карты» по оздоровлению бассейна Дона позволит снизить объёмы загрязнённых сточных вод в два раза, восстановить более тысячи километров водных объектов, привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ, улучшить водохозяйственную обстановку и сохранить биологическое разнообразие», — отметила председатель комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области Виктория Романова.