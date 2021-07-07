В ходе гидравлических испытаний проверено 90% трубопроводов тепловых сетей, к новому осенне-зимнему периоду готово уже более 40% жилищного фонда.





Во всех районах города сети проверяют на прочность под высоким давлением, чтобы определить слабые места и своевременно привести их в порядок к следующему отопительному сезону. Так, по ул. Мясникова в Тракторозаводском районе заменили 300 м изношенной теплотрассы, в Красноармейском районе по ул. 50 лет Октября заменили 400 м трубопровода. Такие работы проводятся во всех районах города.

Помимо замены трубопроводов во всех районах ведут профилактические работы на котельных: ремонты дымовых труб, поверхностей нагрева и коллекторов котлов, производят ревизию насосов, задвижек, горелок, чистку теплообменников и деаэраторов, замену и поверку контрольно-измерительных приборов, систем автоматики. Специалисты установили новые котельные агрегаты на двух котельных: в Кировском и Тракторозаводском районах, продолжается замена котла в Краснооктябрьском районе.

На время профилактических работ горячее водоснабжение приостанавливается, т.к. ремонт трубопроводов возможен только после сброса воды. Там, где есть техническая возможность, специалисты переключают потребителей на другие источники, что позволяет части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды. Ознакомиться с графиком отключений ГВС в многоквартирных домах можно на сайте ООО «Концессии теплоснабжения» (www.teplovolgograd.ru) в разделе «Потребителям — График отключения горячей воды».

«Концессии теплоснабжения» продолжают работать в штатном режиме, чтобы обеспечить готовность теплового хозяйства к холодам.