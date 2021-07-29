Уже сейчас каждый желающий может полюбоваться на цветение одного из самых красивых и редких растений нашего региона — лотосом орехоносным, цветение которого уже началось на территории природного парка «Волго-Ахтубинсная пойма».

По данным пресс-службы парка, обычно цветение лотоса на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» начинается во второй половине июля (в районе 20 числа) и продолжается до середины сентября (хотя в сентябре количество цветущих растений значительно снижается). Пик цветения, как правило, приходится на середину августа (его вторую декаду).

Всем, кто пожелает взглянуть на удивительный цветок напоминают, что лотос орехоносный является охраняемым видом растений, занесен в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение растения или его местообитания нарушителям грозит административный штраф. Поэтому любуйтесь, фотографируйте, наслаждайтесь ароматом, но не рвите и не вытаптывайте цветки лотоса.