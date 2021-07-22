Ремонт подъездов будет проведен в 907 многоквартирных домах, которые уже включены в планово-предупредительный ремонт на 2021 год, в том числе 508 из них — в Волгограде.

Как сообщает областная администрация, на территории Волгограда планово-предупредительный ремонт, в том числе подъездов, пройдёт в 508 МКД, Волжского — 171 МКД, Камышина — 133 МКД, Фролово — 42 МКД, Михайловки — 36 МКД, Урюпинска — 17 МКД. Полный список адресов, где в 2021 году запланирован планово-предупредительный ремонт, можно посмотреть в прикрепленной таблице.

Добавим, с жалобой на ненадлежащее санитарно-техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах необходимо обращаться в надзорные органы письменно либо через ГИС ЖКХ. Работа по формированию рынка добросовестных управляющих организаций, повышению качества обслуживания жителей проводится в регионе на системной и плановой основе.