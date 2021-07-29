Послушать душевную музыку и провести вечер в хорошей компании можно в парке «Комсомольский сад» уже в эту субботу, 31 июля. В этот день в парке состоится концерт авторской песни, где выступят волгоградские барды.

По данным организаторов, концерт будет проходить в рамках проекта «Многоголосье», который уже не первый год уже радует волгоградцев встречами с нашими авторами-исполнителями. Концерт начнется в 18:00 на сцене Круглой площади, где выступят: Вадим Вебер, Сергей Каратунов, Александр Гусев, Сергей Цыганков, дуэт «Трио», дуэт «ЭЛ», Людмила Беляева и Элла Дудкина.

Классической (рядами) рассадки зрителей не будет, стулья и скамьи будут размещены по всей территории Круглой площади, дабы выдержать необходимую социальную дистанцию между зрителями. Также организаторы предоставят санитайзеры и маски.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.