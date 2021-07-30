В ближайшее воскресенье в парке «Комсомольский сад» проведут очередной концерт в рамках проекта «Калейдоскоп Селебрити». В этот раз перед гостями выступит певица, музыкант, автор песен и стихов, член Союза Писателей России, инструктор йоги голоса, педагог по вокалу и фортепиано, Мисс Харизмы конкурса «Красавица Москвы» 2021 года Татьяна Орёл.

Как сообщают организаторы, также на сцене выступят: Ирина Аксёнова, Алексей Курохтин, Руслан Евтушенко (группа «Парус»), Пётр Плотников, Анастасия Прозоровская, Александр Глуховский, Павел Борн, школа танцев «Salsadelamor».

Гостей ждут 1 августа в 18:00. Бенефис состоится на Зелёной (высокой) сцене.

Стулья и скамейки расставят в беспорядке, а не рядами, как в классическом зале, на расстоянии друг от друга.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.