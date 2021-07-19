Волгоградцев приглашают отметить Международный день шахмат в парке «Комсомольский сад», который впервые отпраздновали 55 лет назад в 1966 году.

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 20 июля, начало в 17:00. Гостей ждут на Круглой площади Комсомольского сада. Там будут установлены большие шахматы для самых маленьких и фотозона с шахматным акцентом, по всему парку расставят столы с шахматными досками где и пройдет Блиц турнир. Также будет организована зона свободных шахмат. Порядка двадцати партий можно будет разыгрывать одновременно. Участвовать в баталиях могут все желающие. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.