Волгоградцев приглашают отметить День любви, семьи и верности в парке «Комсомольский сад». Праздник состоится в четверг 8 июля, начало в 19:30.

Как сообщают организаторы, для гостей выступит Ирина Аксёнова, голос Волгограда -2016 и 2017, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей Поволжья, Санкт-Петербурга, Москвы, и т.д., руководитель и вдохновитель музыкальных коллективов «А-Джаз» и «Терра». Далее всех ждут конкурсы и викторины, от Екатерины Ахмановой.

И в завершении в 20:00 стартует показ фильмов. Зрителям покажут два фильма о любви, о семье, о верности. Санитайзерами и масками совершенно бесплатно может воспользоваться каждый пришедший, а между зрителями будет сохраняться необходимая дистанция.

Первым фильмом зрителя увидят «Сделано в Италии», фильм прошлого года. Комедия, драма. Режиссёр Джеймс Д’Арси. В ролях Лиам Нисон, Майкл Ричардсон, Иоланда Кеттл. После пришедшие посмотрят мелодраму–комедию о настоящих, не напускных семейных ценностях «Вторая жизнь Уве». Режиссёр Ханнес Холм, в ролях Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Зозан Акгюн.

Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.