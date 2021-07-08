Для волгоградцев в День семьи, любви и верности проведут небольшие мастер-классы, онлайн экскурсии и лекции.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, онлайн-экскурсию ко Дню семьи, любви и верности проведёт Волгоградский областной краеведческий музей — участникам расскажут об истории и традициях праздника.

Музей Машкова приглашает на семейный праздник «Под покровом Петра и Февронии» — вы сможете узнать о жизни святых, сможете сделать старинную обереговую куклу «Неразлучники».

Волгоградская областная детская художественная галерея подготовила развлечения для маленьких посетителей — мастер-класс по росписи глиняного панно, просмотр мультфильма о Петре и Февронии Муромских и арт-викторину.

Планетарий приглашает волгоградцев на лекции, дневные наблюдения и экскурсии по звёздному дому. 8 июля состоится три сеанса полнокупольного сферического кино с эффектом 3D без очков — в 12:00 и 16:00; будет организована программа с воссозданием реалистичной картины неба.