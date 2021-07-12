В скором времени в медицинские учреждения региона, а именно в больницы и поликлиники, поступят 29 санитарных автомобилей. Машины предназначены для доставки жителей в лечебные организации, а также для выездов врачей на дом к пациентам. Оснащение больниц и поликлиник техникой проводится в рамках губернаторской программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области».

Как сообщает областная администрация, пять автомобилей — семиместная «Газель Некст» (фургон), две «Нивы Трэвел», «Лада Веста» и «Лада Ларгус Кросс» — уже поступили в Михайловскую ЦРБ. Еще две семиместные «Лады Ларгус Кросс» доставлены в больницы Среднеахтубинского и Калачевского районов.

До конца года ожидается поставка еще 22 единиц транспорта. Всего же до 2025 года в автопарке лечебных учреждений обновят 210 автомобилей.