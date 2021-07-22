Работы на стадионе «Темп» продолжаются. Сейчас специалисты ведут работы по созданию секторов для прыжков в длину и высоту. Рабочие уже смонтировали специальное резиновое покрытие, препятствующее появлению травм у спортсменов, на двух легкоатлетических секторах и баскетбольной площадке.

По данным городской администрации, на подготовленную бетонную поверхность специалисты уложили два слоя резиновой крошки, надежно скрепив ее клеевым составом. В общей сложности смонтировано более 2,5 тысячи квадратных метров бесшовного износостойкого покрытия которое не боится шипов спортивной обуви, а также перепадов температуры.

В ближайшее время в секторе для прыжков в высоту начнется монтаж спортивного оборудования. В секторе для прыжков в длину рабочие завершают обустройство ямы для приземлений. После того как эти работы будут закончены, на соседний участок выйдет подрядная организация, которой предстоит создать на территории стадиона полосу препятствий. Всего новый учебно-тренировочный комплекс включает в себя восемь элементов: ров, лабиринт, забор, разрушенный мост, разрушенная лестница, стена с двумя проломами, окоп для стрельбы и метания гранат. Общая площадь комплекса для сдачи нормативов ГТО составит более 1300 квадратных метров.

На сегодня на территории СК «Темп» завершены работы по ремонту фасадов четырех корпусов спорткомплекса и обустройству технологических проездов и пешеходных проходов общей площадью чуть более 500 кв. метров.