Ещё одно место отдыха у воды для волгоградцев откроют на острове Сарпинском в Кировском районе. К этому моменту водолазы муниципальной службы спасения уже провели обследование и очистку дна на пляже.

Как сообщает РИАЦ, после того как Роспотребнадзор проведет экспертизу проб воды, почвы и воздуха и даст соответсвующее разрешение, пляж будет официально открыт.

Подготовка места отдыха на острове Сарпинском стартовала в начале июля, когда нормализовался уровень воды в акватории: водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора – на этом участке оно соответствует требованиям безопасности, то есть пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.

Коммунальная служба Кировского района оборудует территорию раздевалками, биотуалетами, шезлонгами и зонтами. Доступ обеспечит рейсовый речной транспорт.

В Волгограде уже открылся пляж в Красноармейском районе, на песчаной косе полуострова Сарептского, где гидрологическая обстановка стабилизировалась уже во второй половине июня. В настоящее время идет подготовка второй площадки, расположенной в микрорайоне Тулака: устанавливаются биотуалет, кабинки для переодевания, навесы и скамейки. Ожидается заключение санитарно-эпидемиологической службы.