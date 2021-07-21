Руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, администрация Волгограда и предприятие-переработчик из Волжского подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах сбора, транспортирования и переработки автошин, утративших потребительские свойства. Соглашение будет действовать до конца текущего года, но может быть продлено.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках подписанного сегодня в облкомприроды трехстороннего соглашения мэрия Волгограда взяла на себя обязательства выявлять места несанкционированных свалок шин и в течение двух дней направлять эту информацию переработчику. ОАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» в свою очередь обязуется своими силами транспортировать эти отходы и перерабатывать их на своей производственной площадке. Комитет со своей стороны готов содействовать в продвижении нового продукта при создании объектов благоустройства, спортивных и детских площадок.

Участники сегодняшней встречи подтвердили, что проект может быть реализован не только в столице области. Чтобы стимулировать и привлекать людей, в перспективе во всех крупных населенных пунктах планируется организовать сбор, транспортирование и направление таких отходов в переработку.

Специалисты считают, этим соглашением Волгоградская область делает еще один шаг в решении приоритетной задачи федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» национального проекта «Экология» по организации раздельного накопления отходов, обработке и увеличению доли их утилизации. Напомним, к 2030 году все образуемые отходы должны сортироваться, полезные фракции извлекаться и отправляться на переработку. Это как минимум вдвое сократит объемы мусора, размещаемого сегодня на полигонах. В этом смысле вышедшие из употребления автопокрышки — ценный для экономики ресурс. Ежегодно только в Волгограде образуется порядка 10 тысяч отработанных автомобильных шин, большая часть которых пока представлена в виде несанкционированных свалок.