В ближайшую субботу музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей на новую интерактивную программу «Цирк! Цирк! Цирк!», приуроченную ко Дню клоуна.
Как сообщают организаторы, 31 июля в музее состоится настоящая цирковая вечеринка. Клоуны Тип и Топ проведут веселую игровую программу, на которой дети будут не просто зрителями, а самыми настоящими участниками циркового представления!
Также в программе будут:
▪ яркие костюмы;
▪ веселые конкурсы;
▪ интересные задания.
Возраст: 0+.
Количество мест ограничено.
Бронь: 67-33-02, 8-927-511-67-49.