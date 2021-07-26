В ближайшую субботу музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей на новую интерактивную программу «Цирк! Цирк! Цирк!», приуроченную ко Дню клоуна.

Как сообщают организаторы, 31 июля в музее состоится настоящая цирковая вечеринка. Клоуны Тип и Топ проведут веселую игровую программу, на которой дети будут не просто зрителями, а самыми настоящими участниками циркового представления!

Также в программе будут:

▪ яркие костюмы;

▪ веселые конкурсы;

▪ интересные задания.

Возраст: 0+.

Количество мест ограничено.

Бронь: 67-33-02, 8-927-511-67-49.