Очень часто затрагивается тема рисков для покупателей недвижимости, однако продавцы рискуют не меньше. Они также нуждаются в юридической защите и сопровождении опытного специалиста, который убережет от ошибок. На какие моменты нужно обратить внимание, чтобы продать квартиру в Москве по рыночной цене и с минимальными рисками?

Оценка стоимости объекта

Владельцу квартиры, который не работает в сфере недвижимости, сложно проанализировать тот комплекс факторов, которые могут повлиять на цену. Понятно, что рыночная и кадастровая стоимости могут разительно отличаться. Продавцу, конечно, хочется получить как можно больше, при этом покупатель будет искать любой повод снизить ее. При определении реальной цены – той, за которую можно достаточно быстро продать жилье – риелторы сравнивают цены на аналогичные объекты в соседних домах, состояние объекта и здания в целом, транспортную доступность и инженерные коммуникации в районе. Могут помочь предложения на сайте продажи недвижимости от других пользователей, вы сможете сориентироваться в дельте цен на подобные варианты и смело устанавливать свой максимальный (или минимальный) порог.

Если вы планируете торговаться с покупателем, изначально заложите сумму в 3-5%, которые будете готовы скинуть в процессе переговоров.

Осторожность при осмотре квартиры

К сожалению, остаются довольно частыми кражи в квартирах продавцов, которые не проявили бдительность и впустили в жилье «потенциальных покупателей», а они и не собирались ничего покупать.

Во-первых, никогда не оставляйте вошедшего одного, всегда сопровождайте его, в какую бы комнату он ни пошел.

Во-вторых, перед приходом гостей убирайте ценные вещи в надежные места. Они не должны лежать на журнальном столике, у зеркала в прихожей или на диване. Документы также относятся к категории важных вещей, нельзя оставлять их на доступных поверхностях.

В-третьих, не постесняйтесь и запишите данные лиц, которые пришли в ваш дом, хотя бы паспортные или контактные. Тогда при обнаружении кражи у вас будет хоть какая-то информация для следователей, которые будут расследовать преступление.

Помощь агента

Большинство продавцов квартир сотрудничают с агентами, которые помогают им подготовить документы, найти покупателя, вести переговоры и заключать сделку. Специалисты действительно способны значительно снизить риски при продаже недвижимости. Однако следует предупредить – не подписывайте генеральную доверенность на агента, в данном случае ваши риски слишком велики.