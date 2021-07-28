Вопрос о переводе школьников региона на дистанционное обучение пока не обсуждается. Как сообщил РИАЦ, в комитете образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области не подтвердили информацию о переводе учащихся школ, лицеев и гимназий на дистанционное обучение.

На данный момент вопрос о переводе на дистанционное обучение школьников не обсуждается, но окончательное решение о формате организации образовательного процесса в школах региона будет принято, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Волгоградской области. Также при организации учебного процесса будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. В настоящий момент все образовательные организации активно готовятся к занятиям в традиционном (очном) формате.