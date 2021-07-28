Билайн запустил оформление ОСАГО онлайн в приложении «Мой Билайн» (12+), а также на сайте Билайн. Как сообщила пресс-служба оператора, сервис позволяет рассчитать стоимость страховки в 18 компаниях, чтобы выбрать лучшие условия и сэкономить на покупке в среднем 3000 рублей за счет разницы базовых тарифов в страховых компаниях. Весь процесс, включая расчет, сравнение цен и получение готового полиса, занимает не более 10 минут.

Нет необходимости предоставлять бумажные документы и приходить в офис — достаточно заполнить анкету и оплатить полис, после чего он будет направлен на электронную почту клиента. Сервис учитывает все скидки за безаварийную езду при подборе предложений.

Оплата полиса будет происходить напрямую в выбранную клиентом страховую компанию, а данные о полисе еще до его получения будут внесены в базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как сообщила директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина, «запуск продукта стал возможен благодаря надежному сервису по подбору предложений и оформлению электронных ОСАГО ООО «Сравни.ру».

«Теперь клиенты Билайн могут не только купить «новый полис ОСАГО», но и продлить свой текущий, вся история страхования и накопленные скидки будут сохранены и учтены», — прокомментировал директор по развитию страхового бизнеса ООО «Сравни.ру» Александр Крайник.