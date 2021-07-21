Аграрии волгоградского региона намолотили уже более 2 млн тонн зерна. По состоянию на 20 июля уже обмолочено свыше 800 тысяч га — это 44% от общей площади под зерновыми культурами. Средняя урожайность достигает 26 центнеров с гектара — на уровне среднемноголетних значений. При этом 80% озимой пшеницы относится к продовольственному классу.

Как сообщает областная администрация, удержать высокую планку позволили своевременно принятые меры по сохранению урожая. Благодаря мониторингу, который специалисты вели всю зиму и весну, в необходимом объеме была обеспечена подкормка растений; в отдельных районах было принято решение пересеять часть участков. Кроме того, своевременно доведённая до сельхозтоваропроизводителей государственная поддержка дала возможность создать необходимый запас ГСМ, обновить и подготовить технику.

В целом общая площадь уборочных работ в этом году составит порядка 3 млн га. Для координации хода кампании в ежедневном режиме работает областной штаб. Задача текущего периода — в максимально полном объеме и в запланированные сроки убрать выращенный в непростых условиях урожай, в том числе с учетом экстремально высоких температур, почвенной засухи, которые наблюдаются на отдельных территориях региона.

Особое внимание — противопожарным мерам: укомплектованности машин, тракторов и уборочной техники пламегасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний, а также наличию на полях дополнительной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов. Напомним, накануне Гидрометеоцентр дал штормовое предупреждение о повышении температур до экстремально высоких значений.

Параллельно с уборкой зерновых продолжается уборка ранних овощей. Уже получен первый урожай ранних — порядка 5 тысяч тонн огурцов, томатов, моркови и других. Кроме того, стартовала подготовка к озимому севу. Поля хозяйств в 25 районах области уже посетила экспертная группа — сельхозпроизводителям даны рекомендации.

На сегодняшний день здесь обработано более 3,5 тысячи га с озимыми, намолочено 5 тысяч тонн. Ежегодно к работе в полях привлекают подрастающие кадры: в этом году здесь задействован отряд из 9 студентов аграрного вуза. Андрей Бочаров подчеркнул особую значимость наставничества и поблагодарил сотрудников предприятия за участие в этой работе.