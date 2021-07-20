Билеты на проезд в плацкартных вагонах в августе и сентябре можно будет приобрести со скидкой в 30%.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», начиная с 1 августа и по 30 сентября 2021 года пассажиры поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения могут совершить поездку в плацкартных вагонах со скидкой 30%. Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. Продажа билетов по акции уже открыта и продлится до 29 июля 2021 года.

Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».