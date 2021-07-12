С 15 июля родители смогут подать заявление на единовременную выплату на детей школьного возраста, само заявление будет сформировано автоматически на портале Госуслуг, получателям останется лишь сверить данные.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Волгоградской области , родителям детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Обращаем Ваше внимание, что выплата школьникам может перечисляться на счета карт любых платежных систем.

Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Напоминаем, что клиентские службы Волгоградской области работают по предварительной записи. Записаться на прием можно через электронные сервисы сайтов Госуслуг и ПФР.