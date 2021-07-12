В регионе работы по замене старых лифтов на новые проводятся быстрее запланированного срока. На данный момент уже более двухсот современных и безопасных лифтов в Волгограде и Волжском практически готовы к вводу в эксплуатацию. В 2021 году благодаря достигнутым договорённостям с подрядчиками сроки производства работ снижены с 90 до 45-60 дней. Качество на каждом этапе строго контролируется.

По данным областной администрации, выездная инспекция проверила сразу несколько объектов за минувшие дни. Так, в доме № 21 по улице Менжинского уже полностью завершены работы по демонтажу старого оборудования, которое эксплуатировалось с момента постройки дома в 1983 году, а также по установке нового быстроходного лифта, оснащённого электронными датчиками и системой голосового оповещения. Полностью обновлено и оборудование в машинном отделении, проведён ремонт помещения. Благодаря достигнутым договорённостям с подрядчиком ООО «Стартен» запустить агрегаты в работу планируют к 20-х числах июля — через 45 дней после начала работ.

В доме № 27 по этой же улице подрядчик только приступил к замене. Старые лифты отработали здесь уже 39 лет — именно столько лет назад построено здание. В настоящее время проведена замена направляющих и противовесов, установлены двери и обрамления входов лифтовых шахт, выполняется монтаж лебёдок, а также оборудования в приямках. Планируемая дата ввода в эксплуатацию — 16 августа. Добавим, монтаж нового лифтового оборудования здесь запараллелен с текущим планово-предупредительным ремонтом подъездов — такое решение приняла управляющая организация, когда дом вошёл в краткосрочный план 2021 года.

Всего в 2021 году в регионе запланировано заменить 707 единиц лифтового оборудования, из них 565 — в Волгограде. Из этого числа 20 лифтов установили и запустили досрочно в конце 2020 года. По 323 лифтам подрядные организации только приступили к строительно-монтажным работам, 116 — в завершающей стадии, ещё по 96 подъёмникам проводится приёмка.