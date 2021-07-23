В хозяйствах всех категорий наращивают объемы производства молока. Так, по итогам первого полугодия 2021 года произведено 195,3 тысячи тонн молока — это на 3,4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, особый рост показали сельхозорганизации: валовой надой молока составил 26,5 тысячи тонн, суточное производство составило порядка 143 тонн молока — примерно на 16% выше прошлогодних.

Укрепление позиций в этой сфере стало возможным благодаря комплексу мер поддержки животноводческих хозяйств: аграриям доступная как консультационная помощь, так и финансовая — от грантов и субсидий до кредитов на льготных условиях.

Это позволяет наращивать поголовье молочного стада: за полгода в крупных хозяйствах области оно уже выросло на 13%. Не отстают и КФХ: существенный вклад в развитие скотоводства вносят победители грантовых конкурсов, в том числе «Агростартапа».

Важным фактором сохранения и наращивания показателей по производству молока является обеспеченность кормами. Как раз сейчас кампания по их заготовке находится в активной стадии: естественные и сеяные травы на сегодня скошены первым укосом на площади 338,1 тысячи га.