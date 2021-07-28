В прошлый четверг из-за дождя в парке «Комсомольский сад» показ в рамках проекта «Кино под звёздами» не состоялся. В этот четверг организаторы вновь приглашают гостей на просмотр двух комедий. А перед показом обещают выступление Татьяны Орёл — автор песен и стихов, член Союза Писателей России, певица, музыкант, инструктор йоги голоса, педагог по вокалу и фортепиано.

Как сообщают организаторы, гостей ждут 29 июля, начало в 19:30. Первым фильмом гости увидят комедию Тодда Филлипса «Впритык», в ролях Роберт Дауни-младший (Питер) и Зак Галифианакис (Итан), вторым фильмом будет показан «Учитель года» режиссёра Уильяма Дира, в ролях Райан Рейнольдс, Дэвид Пэймер с Джоном Эстином.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.