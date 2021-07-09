В регионе начал работать мобильный пункт вакцинации, который был сформирован на базе специального вагона. Он предназначен для проведения вакцинации железнодорожников и членов их семей от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, в прививочную бригаду входят врач-терапевт и медицинская сестра клинической больницы «РЖД-Медицина» города Волгограда. В вагоне есть всё необходимое для хранения медикаментов, проведения первичного осмотра и вакцинации.

Состав уже посетил станции Суровикино, Кривомузгинская, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково. В ближайшее время он сделает остановки на станциях Петров Вал и Бердия.