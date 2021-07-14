В регионе продолжается подготовка к проведению переписи населения, которая будет проходить с 1 по 31 октября этого года.

Как сообщает РИАЦ, жители региона смогут переписаться самостоятельно любым удобным для них способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо, заполнив электронный переписной лист в одном из центров «Мои документы».

Также перепись будет проходить и по средствам обхода домов. Переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. При этом один человек может переписать всех членов своей семьи. У переписчиков будет специальная экипировка – один из факторов безопасности проведения переписи. Специалистов поможет отличить и специальная атрибутика.

У переписчика будет шарф с фирменной символикой, портфель, накидка со светоотражающими элементами и логотипом переписи, а также фонарик. Кроме того, подтвердить легитимность поможет удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.

Все полученные с помощью планшетов данные будут передаваться по защищенным каналам в единую систему Всероссийской переписи населения. Отметим, что никакие персональные данные собираться не будут, вся информация поступит в базу полностью обезличенной.

Первые итоги Всероссийской переписи станут известны в начале 2022 года. Окончательные результаты переписи планируется подвести до конца следующего года.