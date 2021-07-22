В многоэтажных домах региона продолжается замена устаревших и отслуживших свой срок лифтов на современные. В эксплуатацию уже введено порядка ста современных лифтов, ещё 146 лифтов уже полностью смонтированы — проводится приёмка.

Как сообщает областная администрация, они будут запущены после положительного заключения Ростехнадзора. 365 подъёмников специалисты подрядных организаций только монтируют. Благодаря достигнутым договорённостям, сроки производства работ снижены с 90 до 45-60 дней.

Напомним, всего в 2021 году в регионе запланировано заменить 707 единиц лифтового оборудования, из них 565 — в Волгограде. Из этого числа 20 лифтов установили и запустили досрочно в конце 2020 года.