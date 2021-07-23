В правила охоты будут внесены изменения. Министерство природных ресурсов и экологии России уже подготовило проект приказа изменений в Правила охоты, в целях приведения их в соответствие с нормами действующего законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, изменения коснутся норм по определению зон нагонки и натаски документами внутрихозяйственного охотустройства. Раньше их можно было установить в том числе и документами внутрихозяйственного охотустройства, теперь это можно будет сделать только в документах территориального охотустройства.

Также проектом предлагается изменить основание для установления охотпользователями запрета на добычу ресурсов. Если раньше им была часть 13 статьи 39, Федерального закона об охоте, то с 9 декабря 2021 эта статья утрачивает силу. Поэтому предложено новое основание – проведение биотехнических мероприятий. К ним относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. Сейчас их проведение обеспечивают юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения.

Еще одни изменения коснулись ограничения использования отдельных видов оружия при охоте на некоторых млекопитающих. Так, при охоте на зайцев, дикого кролика, корсака, белку, горностая, диких кошек, енота-полоскуна, колонка, куниц, летягу, норок, солонгоя, харзу и хорей запрещено применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров. Проект приказа предлагает включить в этот перечень и ондатру, с таким предложением неоднократно обращались органы государственной власти субъектов. Правилами охоты, которые действовали до 1 января 2021 года охота на ондатру допускалась только при помощи самоловов.