Волгоградцев приглашают на очередную бесплатную экскурсию по центру города, которая будет проходить в рамках проекта «Free walking tours». На этот раз участники могут попасть на новый маршрут.
По данным Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсия традиционно будет проходить в четверг. Желающих ждут 22 июля. Для участия в экскурсии необходима предварительная запись.
Экскурсии стартуют в 16:00, одна пройдет по набережной (встреча у ресторана Маяк), другая по улице Мира (встреча у нулевого километра)
Участникам необходимо выбрать маршрут и записаться в Туристско-информационном центре:
По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12
По телефону: 8 (8442) 52-98-93
Часы работы:
Пн-чт: 8:30-17:30
Пт: 8:30-16:30