Волгоградцев приглашают на очередную бесплатную экскурсию по центру города, которая будет проходить в рамках проекта «Free walking tours». На этот раз участники могут попасть на новый маршрут.

По данным Туристско-информационного центра Волгограда, экскурсия традиционно будет проходить в четверг. Желающих ждут 22 июля. Для участия в экскурсии необходима предварительная запись.

Экскурсии стартуют в 16:00, одна пройдет по набережной (встреча у ресторана Маяк), другая по улице Мира (встреча у нулевого километра)

Участникам необходимо выбрать маршрут и записаться в Туристско-информационном центре:

По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

По телефону: 8 (8442) 52-98-93

Часы работы:

Пн-чт: 8:30-17:30

Пт: 8:30-16:30