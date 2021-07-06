Тройку лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи определил портал iPhones.ru по результатам своего независимого исследования.

На первом месте оказался «Мегафон», на втором — Билайн, на третьем – МТС.

Участники исследования (замеры скорости на своих смартфонах проводили 25 тыс. человек) также определили среднюю скорость мобильного интернета в крупнейших городах России.

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализацию инвестиционной программы в развитие сети. С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. В Волгоградской области в 2020 году Билайн инвестировал 1 млрд. рублей в развитие сети. С начала 2021 года сеть 4G увеличилась более чем в 1,5 раза, а новые базовые станции оператора появились в 17 населенных пунктах региона.