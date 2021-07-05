На площадке МБУ «Спортивный комплекс «Темп» рабочие приступили к обустройству сектора для прыжков в длину. Сектор будет занимать площадь в 1000 квадратных метров.

По данным городской администрации, на первом этапе рабочим предстоит подготовить бетонное основание дорожки для разбега, протяженностью около 40 метров и ямы приземления. После чего на дорожку будет нанесено травмобезопасное покрытие, а в яму приземления помещен специальный наполнитель.

Кроме того, в ближайшее время на стадионе начнется устройство сектор для прыжков в высоту, а на универсальной спортивной площадке будет уложено трамвобезопасное покрытие общей площадью более 1700 квадратных метров. Данное бесшовное износостойкое покрытие не боится шипов спортивной обуви, а также перепадов температуры. После организация секторов для прыжков в длину и в высоту, на территории СК «Темп» появится возможность заниматься всеми видами легкой атлетики.

В настоящее время на территории спорткомплекса «Темп» уже завершены работы по ремонту фасадов четырех корпусов спорткомплекса и обустройству технологических проездов и пешеходных проходов общей площадью чуть более 500 кв. метров.