В скором времени рабочие приступят к возведению нового административно-бытового корпуса на стадионе «Пищевик» — здание, предназначенное для нужд спортсменов и тренеров, возведут на прилегающей к футбольному полю территории. Контракт на его строительство уже заключен. Помимо этого на площадке спортивного объекта предстоит провести благоустройство, высадить новые деревья и организовать парковочные места.

По информации облстроя, в двухэтажном здании разместятся раздевалки для спортсменов, технические помещения, медкабинет, комната для хранения инвентаря, санузлы, а также кабинеты для теоретических занятий, помещение для комментатора. В проекте заложено восстановление входной группы со стороны улицы Баррикадной — при ремонте будут сохранены все архитектурные и конструктивные элементы сооружения. Благоустроят и прилегающую территорию: запланировано высадить газон, больше сотни деревьев и кустарников.

Напомним, что полуразрушенный стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда был возвращен в государственную собственность решением суда в 2015 году. В 2016-м его восстановили с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. В прошлом году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь провели замену футбольного покрытия, которое оснастили системой подогрева, дав возможность юным спортсменам оттачивать своё мастерство даже в холодное время года.