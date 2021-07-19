До начала учебного года в эксплуатацию будет введено 10 пришкольных площадок для проведения торжественных общешкольных линеек и 4 спортивных комплекса. Работы выполнены уже на 70%. Кроме этого в школах и детских садах продолжаются работы по ремонту кровель, замене окон, обновлению оборудования, промывке и опрессовке систем отопления.

Как сообщает городская администрация, строительство на территориях образовательных учреждений спортивных площадок стартовало с этого года в качестве пилотного проекта, его участниками стали школы, ранее не имевшие полноценной территории для проведения занятий по физической культуре и спорту. Комплекс работ предусматривает разравнивание участка, уплотнение грунта, обустройство песчано-щебеночной подушки, укладку нового покрытия с нанесением на финальном этапе специальной разметки.

Так, например, в СШ №3 Тракторозаводского района Волгограда основная часть работ по обустройству школьной спортплощадки общей площадью более 1000 квадратных метров уже выполнена: после подготовительных земельных работ специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, поверх его — специальное прорезиненное покрытие, защищающее от травм, по периметру площадки смонтировано ограждение. По итогам всех работ в распоряжении учащихся школы будут два сектора: один из которых предназначен для командных игр с мячом – футбола, волейбола и баскетбола, а во втором будут установлены уличные тренажеры.

В высокой степени готовности находится новая спортплощадка в СШ №5 Краснооктябрьского района: здесь уже установлены футбольные ворота, стойки для волейбольной сетки, баскетбольные щиты. В ближайшее время вокруг площадки подрядная организация смонтирует ограждение.

Подобные работы организованы на объектах в Дзержинском и Красноармейском районах, в последующие годы муниципалитет проведет модернизацию школьных спортплощадок в Кировском, Ворошиловском, Советском и Центральном районах.

На 60% завершены работы по реконструкции площадок для проведения праздничных школьных линеек – к концу лета будет обновлено почти 8 тысяч квадратных метров данных территорий. В зависимости от особенностей территории для ремонта площадок используется тротуарная и декоративная плитка или асфальтобетон. Кроме обновления покрытия предусмотрены замена бордюров, обустройство пешеходных дорожек.

Одним из образовательных учреждений, где этим летом была отремонтирована пришкольная площадка, стала средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94 Тракторозаводского района Волгограда. Образовательное учреждение было построено 52 года назад, за годы эксплуатации покрытие на пришкольной территории местами разрушилось до щебеночного основания. На данный объект, как и на еще 9, муниципалитет разработал в начале года проектную документацию и провел конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, сами работы стартовали в каникулярный период. Кроме стандартного комплекса работ в школе № 94 для обеспечения беспрепятственного доступа в образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья у входа в здание была уложена тактильная плитка.

Комплекс работ по обновлению пришкольных площадок в полном объеме проведен также в школе № 75 и гимназии № 8 Красноармейского района, в школах № 56 и 110 Кировского района и школе № 95 Тракторозаводского района. В оставшихся образовательных учреждениях работы будут завершены до 1 августа.

Кроме того, в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году до 1 августа в 64 детских садах и школах идет обновление кровельного покрытия на площади 61 715 квадратных метров, в 202 учреждениях – установка современных оконных блоков общим числом 2496 единиц. Также проводятся работы по промывке и опрессовке систем отопления – завершено почти 76% работ от запланированного объема.