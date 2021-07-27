Волгоградцев приглашают в музей на празднование Дня рождения Ильи Машкова, со дня которого уже прошло 140 лет. Мероприятия будут проходить 29 июля под общим названием «День рождения Машкова и гадание на бубновых валетах». Для гостей подготовили целую серию мероприятий — это и мастер-классы, и квест-экскурсия, и музыкальный перформанс, и фейс-арт.

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятия, посвященные юбилейной дате — 140-летия со дня рождения Ильи Машкова — состоятся в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, в пространстве выставки «ВЕКТОР ВАЛЕТА»:

14.00-16.00 — детская мастерская «ВХУТЕМАС в деталях» (участие по записи 8-902-312-60-05).

16.00-17.00 — мастер-класс для детей. Делаем цветные мелки своими руками и рисуем на асфальте (участие по записи 8.906-173-92-49, 8-937-540-12-47)

16.00-17.00 — музыкально-поэтический BATTLE с участием молодых поэтов

17.00-19.00 — мастер-класс по живописи «Машковский натюрморт» под руководством члена Союза художников России Марии Мелиховой при поддержке пекарни «Бретцель» (участие по записи 24-16-79)

17.00-19.00 — мастер-класс по живописи «Обнаженная натура» под руководством члена Союза художников России Георгия Матевосяна (участие по записи 24-16-79)

18.00-19.00 — мастер-класс «Как смотреть Валетов?»

19.00-20.00 — для семейной и взрослой аудитории квест-экскурсия по выставке «ВЕКТОР ВАЛЕТА». Победителей ждут призы.

19.00-20.00 – Dmitry Tur. Аудиовизуальная инсталляция «Гадание на бубновых валетах»

Фейс-арт от мастеров Afanasiev Studio

Объект «Коллективные действия».

Участие по входным билетам.

Запись на мероприятия по телефону 24-16-79

Мероприятия состоятся в выставочном зале музея Машкова, ул. Чуйкова, 37