Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова создает на своих площадках (пр. Ленина, 21; ул. Чуйкова, 37) пространство, свободное от COVID-19. Как только музей получит все необходимые документы его посещение станет возможным только по предъявление QR-кода.

По данным комитета культуры Волгоградской области, сейчас идет процесс оформления паспорта, подтверждающий коллективный иммунитет сотрудников музея к новой короновирусной инфекции. Документ выдается только в том случае, если в коллективе существует высокий процент вакцинированных.

При получении паспорта и гарантии пребывания в безопасном пространства посетители также должны подтвердить свою безопасность, предъявив QR-код, сертификат о прохождении вакцинации, справки о вакцинации, ПЦР-тест, действительный 72 часа или справки о перенесенном заболевании, а также документ, удостоверяющий личность.

Также в числе первых о готовности создать свободную от COVID-19 зону заявили ресторан «Золотая Прага», пиццерия «Жар-Пицца», ресторанный комплекс «Миля», чайная «Чай Китайской Панды».

Статус свободной от COVID-19 зоны будет действовать в течение шести месяцев с момента выдачи.