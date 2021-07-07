В Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова на пр. Ленина, 21 открывается оригинальная и необычная выставка «Птичий двор».

В рамках выставки «Птичий двор» гости смогут увидеть более 60 работ, созданных мастерами различных культур в разные эпохи. В экспозиции представлены произведения художников из России, Италии, Голландии, Дании, Японии и Вьетнама. Такая территориальная и культурная широта позволяет проследить развитие этого визуального кода в контексте истории мирового искусства, а разнообразие техник – от графики до скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства – демонстрирует трансформации и богатство интерпретаций образа птиц с XIX века до настоящего времени.

Специально для выставки волгоградский мастер — член Союза художников России Мария Мелихова подготовила панно, которое является прямой отсылкой к шедевру коллекции музея, произведению Михаила Ларионова «Павлины».

В рамках экспозиции планируется проведение авторских экскурсий и мастер-классов.

Выставка откроется 9 июля и будет работать до 6 сентября 2021 года.

Запись на посещение выставки и мероприятий по телефону 8 (8442) 38-24-44, 8 (8442) 38-59-15.