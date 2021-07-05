Жаркий июльский день можно было бы смело называть еще одним обычным днем в школе-интернате, если бы не 5 мужчин, что-то увлеченно делающих во дворе. «Посмотри, нам теплицу привезли! Пошли смотреть, как ее устанавливать будут!» — прокричал один из воспитанников и первым побежал во двор. За ним, бросив все свои дела, высыпали во двор мальчишки и девчонки, уже давно ожидающие этого дня. Хоть летом в школе и не так много ребят, как в учебное время, но голоса и смех все равно наполняют двор жизнью – при школе работает летний лагерь.

В гости к ребятам снова заглянули волонтеры компании РУСАЛ. Еще в прошлый раз взрослые услышали, как ребята говорили о том, что хотят, чтобы у них была своя теплица, и не смогли остаться в стороне. Сотрудники ВгАЗа уже давно хотели осуществить задуманное, думали успеть к началу посадочного сезона, но им помешали ограничительные меры из-за ковида, и в тот раз они привезли саженцы розы, спиреи и можжевельника и совместно с сотрудниками и воспитанниками Дубовской школы-интерната высадили на территории цветы и кустарники. В этот же раз волонтеры привезли помимо саженцев и саму теплицу из поликарбоната размером 3х6 метров и садовый инвентарь, который содержал все необходимое – лейки, грабли, посадочные таблички и календарь садовода. Важным моментом еще является то, насколько вовремя теплица появилась в жизни ребят, ведь совсем недавно в целях ранней профориентации в интернате появилось такое направление как цветоводство.

Приоритетом в социальной политике РУСАЛа, основы которой заложил еще в начале нулевых Олег Дерипаска, всегда была помощь детям. А этим детям сотрудники помогают уже далеко не в первый раз. Акция «Растим добро!» неожиданно для всех вылилась в трехступенчатый проект. Весной высадили саженцы, летом поставили теплицу, а осенью планируют устроить что-то вроде праздника урожая. Но на этом решили не останавливаться — в планах высадить луковицы тюльпанов, которые должны расцвести к 8 марта и стать прекрасным подарком всем сотрудницам и маленьким воспитанницам школы-интерната в Дубовке.