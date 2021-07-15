В лесах региона начался сбор семян лесных растений. Это необходимо для дальнейшего их использования будущей весной для посева в лесных питомниках Волгоградской области и выращивания сеянцев.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так, в Нижнечирском лесничестве полным ходом идёт сбор семян робинии лжеакации (акации белой): это одна из лесообразующих пород, наиболее оптимальная по приживаемости в условиях сухой степной зоны. Перед началом массовой заготовки сотрудники лесничеств проводят фенологические наблюдения и обследования. Плоды акации — плоские коричневые бобы — собирают вручную с растущих деревьев, не повреждённых вредителями и болезнями. Уже собраны полтонны будущего посадочного материала. Очищенные семена сначала направляются в селекционно-семеноводческий центр для определения качества, а затем — на хранение в приспособленное помещение.

В 2021 году на территории всех 22 лесничеств региона планируется заготовить шесть тонн семян сосны, акации и дуба. В прошлом году при плане 5,4 тонны лесникам удалось направить на хранение 12,8 тонны. Заготовленные семена используют для посева в лесных питомниках и обеспечения сеянцами лесокультурных площадей. В текущем году в рамках регпроекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» засадят более 1500 гектаров лесных площадей.