Волгоградский областной краеведческий музей запустил новый онлайн-проект «Музейный TRAVEL», целью которого является популяризация муниципальных музеев Волгоградской области, повышение уровня вовлеченности жителей и гостей города в культурную жизнь региона, развитие туристической привлекательности края.

Как сообщает пресс-служба музея, в рамках онлайн-проекта «Музейный TRAVEL» на официальном сайте и в социальных сетях Волгоградского областного краеведческого музея будет размещаться самая актуальная и интересная информация о каждом музее области.

Виртуальные посетители узнают, куда поехать, чтобы познакомиться с бытом на казачьем подворье, попробовать национальную кухню и записать интересные рецепты, что такое «литотека», где можно окунуться в атмосферу XVII века или познакомиться с традициями народов, проживающих на территории края.

Проект будет интересен для всех категорий граждан, каждый сможет открыть для себя новые страницы истории нашего уникального региона.

ИСТОЧНИКВолгоградский областной краеведческий музей
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