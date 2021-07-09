Ко Дню рыбака, который отмечается 11 июля, Волгоградский областной краеведческий музей проведет мероприятие под названием «Байки старого капитана».

Как сообщает пресс-служба музея, уво время мероприятия посетители узнают о Великой Волге, о её истории, о народах, населявших её берега. Экскурсанты узнают о возникновении Спартановки в Царицыне, кипучей жизни Понизовой вольницы. Услышат о «новоявленном императоре Емельке Пугачеве» и «Степане Разине — атамане всея Руси»; о беспутном человеке бурлаке и появлении судоходства на Волге. Ведущий мероприятия раскроет тайны Волго – Донской переволоки, царской рыбы и «черной икры престолов».

Посещение только по предварительной записи.

Все подробности и запись по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.