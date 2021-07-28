Волгоградцев приглашают на мероприятия ко Дню железнодорожника. 1 августа в 11:00 в музее проведут мероприятие «Вокзал для двоих».

Как сообщает пресс-служба музея, здание центрального железнодорожного вокзала является одним из самых интересных и запоминающихся объектов застройки центра города – лицом Волгограда. Архитектурная история его трудна и многообразна. 150 лет назад началось строительство первого железнодорожного вокзала в городе Царицын. На экскурсии экскурсанты узнают историю царицынского вокзала, услышат рассказ о героической обороне вокзала во время Сталинградской битвы, вспомнят трагические страницы, вплетенные в современность.

Возрастное ограничение: 12+

Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим‼