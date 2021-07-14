Волгоградский областной краеведческий музей представляет новую выставку «Срочно в номер… (из истории российской периодики)», открытие которой состоится 16 июля в 12:00.

По данным пресс-службы музея, представленные на выставке уникальные экземпляры журналов, газет и брошюр дадут возможность окунуться в атмосферу дореволюционного Царицына. Посетители смогут узнать, что интересовало жителей города в начале прошлого столетия, какие были общественно-политические вопросы на повестке дня, а также какие культурные мероприятия проходили в городе.

На новой выставке «Срочно в номер… (из истории российской периодики)» многие экспонаты будут показаны впервые. Например, журнал «Известия императорского русского географического общества» 1915 г., ежемесячный литературный журнал «Русское богатство» 1898 г., газета «Царицынский трезвенник» 1911 г. – издание первого года выпуска газета, а также журналы «Серый волк», «Дятел», «Сатирикон», «Спрут», «София» об искусстве и литературе 1900 г. и др.

Тематическое разнообразие прессы (научно – популярный журнал «Природа», общественно – политический журнал «Дятел», юмористический журнал «Стрелы») позволит раскрыть по-новому грани русской дореволюционной культуры.

Выставки будет работать до 20 августа.

Подробности по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим‼