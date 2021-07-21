Ко Дню торговли краеведческий музей подготовил для своих гостей тематические экскурсии по городу и по музею, которые будут проходить в рамках проекта «Выходные в Царицыне».

Как сообщает пресс-служба музея, 24 июля в 10:00 краеведческий музей приглашает на пешеходную экскурсия «Царицын мужской». Гости прогуляются по Центральному району г. Волгограда. В процессе экскурсии гости узнают истории «Сурских бань», «Жигулевских складов», царицынского трамвая, пожарной каланчи «I Пожарной части города Царицына». Экскурсия включает рассказ о мужской части населения Царицына: знаменитых людях, которые вершили судьбы города и вели торговые дела, а также о простых горожанах, царицынских извозчиках и конокрадах.

24 июля в 12:00 в музее состоится тематическая экскурсия «От торговой лавки до банка: путь царицынского купечества». Посетители узнают о купцах Царицына, о том, почему купечество называли «третьим сословием» вслед за дворянством и духовенством, а также о том, кто мог стать купцом в нашем городе в XIX веке. Экскурсанты посетят «торговую лавку XIX века» и узнают, чем торговали в Царицыне более 100 лет назад.

Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим‼