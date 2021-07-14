В эти выходные природный парк «Цимлянские пески» проведет традиционный конкурс «Фигуры из песка», который будет проходить в онлайн-формате. Такое решение принято из-за действующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, чтобы стать участником конкурса «Фигуры из песка» необходимо в срок до 16 июля 2021 года направить письменную заявку на [email protected]

Организаторы напоминают, что в команде не должно быть более 4-х человек, они могут выполнить не более одной работы. Для оформления песочной фигуры по тематике «Сказки народов мира» допускается использование декоративных и природных элементов. Участники онлайн-конкурса должны сделать три фото: начала лепки, завершения работы и общую фотографию команды с фигурой, указав название работы и название команды. Затем фотографии надо направить на электронный адрес парка.

После того, как жюри оценит работы, будет объявлено о победителях. Электронные дипломы и сертификаты получат все участники конкурса.

Интересующие вопросы по условиям участия в конкурсе можно задать сотрудникам парка по телефону (8 (84474) 6-31-94 либо посредством электронной почты: [email protected]