Чтобы стать участником акции, жителям Волгограда необходимо оплатить всю сумму текущей задолженности за услуги водоснабжения и отопления ДО КОНЦА ЛЕТА и концессии спишут ВСЕ начисленные пени.





Концессии водо- и теплоснабжения идут навстречу своим абонентам и дают возможность физическим лицам закрыть задолженность за отопление, холодное и горячее водоснабжение с минимальными затратами. Погасить все имеющиеся задолженности можно любым из доступных способов оплаты:

в офисах «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

в отделении «Почты России»

в офисах «Мои документы» (МФЦ) при оказании услуг

в отделениях вашего банка и онлайн в мобильном приложении

Напоминаем, что с 1 января 2021 года перестал действовать мораторий на начисление пеней. Теперь за неуплату услуг ЖКХ помимо суммы долга растет и сумма пени. Кроме того, неплательщикам могут грозить ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также снятие денежных средств в счет погашения долга. Не упустите шанс, воспользуйтесь выгодным предложением по списанию пеней и оплатите все долги за воду и отопление до конца лета!