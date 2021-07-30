В Концессиях водо- и теплоснабжения в летнее время могут поработать не только студенты, но и школьники. Уже несколько лет компании принимают на летнюю подработку подростков возрастом от 14 до 18 лет.

Так, в июле 2021 года в «Концессиях водоснабжения» были трудоустроены 9 ребят, а в «Концессиях теплоснабжения» — 6. Школьники выполняли обязанности помощников по делопроизводству, систематизировали документы, разбирали почту, а также работали помощниками по благоустройство территории, ухаживали за деревьями, кустарниками и следили за чистотой.

Как правило, в летнее время ребята сами проявляют большой интерес к работе на предприятиях, поскольку это позволяет не только получить заработок, но и узнать что-то новое о работе производства и различных профессиях, побывать на территории производственных объектов, обеспечивающих волгоградцев теплом и водой. Это в дальнейшем может помочь им с выбором специальности.

Концессии водо- и теплоснабжения активно поддерживают программу по трудоустройству школьников на время летних каникул и будут рады увидеть ребят снова в следующем году.