«Концессии теплоснабжения» продолжают активную подготовку к отопительному сезону. Помимо гидравлических испытаний на сетях и замены трубопроводов, профилактические работы ведутся на котельных и центрально-тепловых пунктах во всех районах города.

Так, на 95% работы завершены на Котельной квартала 40 в Центральном районе. Здесь полностью обновили систему силового электроснабжения: установили новый более мощный трансформатор, вводные высоковольтные ячейки и распределительные шкафы. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и стабильную работу оборудования котельной. Кроме того, на котельной произвели установку нового инерционно-гравитационного фильтра-грязевика. На входе в котельную он принимает весь теплоноситель, который идет из домов волгоградцев, и очищает потоки воды от тяжелых механических примесей (песка, камней, продуктов коррозии труб).

Отметим, котельная квартала 40 производит отопление и горячее водоснабжение для 135 жилых домов, а также социальных объектов, находящихся в верхней части Центрального района от ул. Хиросимы до ул. Невской. Пока велись работы по замене оборудования, все жители были переключены на мощности другой котельной, что позволило избежать приостановки ресурса.

Параллельно работа ведется и на других котельных города. Так, новые котлы ПТВМ-50 уже установлены в котельных Тракторозаводского и Кировского районов. Сейчас они проходят процесс приемки Ростехнадзором. На 70% завершены работы по установке нового котлоагрегата в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Здесь уже заменили конвективные секции, боковые и фронтальные экраны котла. В ближайшее время будут произведены гидравлические испытания и обмуровка новых котлоагрегатов.

Отметим, что полностью готовы к работе в осенне-зимний период уже более 20% котельных и центральных тепловых пунктов Волгограда. Модернизация и ремонт оборудования, а также профилактические работы по проверке приборов позволят обеспечить стабильную подачу тепла в дома волгоградцев в осенне-зимний период.